شكرى يستقبل مبعوث الرئيس الروسى لمنطقة الشرق الأوسط

وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن ذلك لبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية التى تحظى باهتمام ⁧‫مصر‬⁩ وروسيا.

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