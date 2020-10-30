محافظ المنوفية: جاهزون لانتخابات مجلس النواب بـ 512 مقرا

وأوضح أبو ليمون فى تصريح اليوم الجمعة، إنه جار تجهيز 512 مقرا انتخابيا و6 لجان عامة و926 لجنة فرعية، لاستقبال مليونى و698 ألفا و758 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستورى، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لظهور المحافظة بالشكل اللائق بها بين جميع محافظات الجمهورية .

وقال محافظ المنوفية إنه سيتم متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى فى حالات الطوارئ والأزمات وكذلك استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.