المشاط: إنشاء منطقة لوجيستية لتخزين البضائع المصرية على الحدود العراقية

ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، غدًا السبت، وذلك تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التى انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن التى عقدت خلال أغسطس الماضى، والتوقيع على الوثائق والاتفاقيات التى تم تجهيزها فى اجتماعات الخبراء واجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، على وجود إرادة قوية مدعومة برؤية واضحة من القيادتين السياسيتين فى مصر والعراق، بالعمل على إزالة كل المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وتحقيق التكامل الاستراتيجى على المستوى الاقتصادى والتجارى والاستثمارى.

وأوضحت المشاط سعى وزارة التعاون الدولى للعمل بكل جهد لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كل الجهات لإزالة أى معوقات تحول دون تنفيذ أى من قرارات اللجنة العليا.

وتابعت: "سنضع أمام رئيسى اللجنة العليا غدا نتائج مباحثاتنا وما أعددناه من وثائق لتنظيم وتطوير العلاقات الثنائية فى كل المجالات، كما سنقترح كل ما نراه داعمًا لمسيرتنا الاقتصادية وكل ما يفتح لنا آفاقًا للتنمية والتطوير فى كل المجالات".

واستطردت المشاط قائلة: "إن ما توصلنا إليه من مقترحات تعاون فى غاية الأهمية ويعزز العلاقات المتبادلة بين البلدين، فى كل مجال من المجالات بدءا بالتبادل التجارى والتعاون الصناعى، واتخاذ الترتيبات لإنشاء منطقة لوجيستية لتخزين البضائع المصرية على الحدود العراقية الأردنية، وإنشاء مركز تجارى للمنتجات المصرية فى بغداد، وتنمية الصناعات المحلية والابتكار وريادة الأعمال، وتبادل المعلومات التجارية وبيانات المصدرين والمستوردين، وحرية انتقال السلع المصرية للسوق العراقية ودخول الشاحنات المصرية للأراضى العراقية، وتطبيق اتفاقية الدول العربية على منفذ طريبيل، مرورًا بالتوافقات المهمة للتعاون فى مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة والإسكان والمقاولات والنقل "برا وبحرا وجوا"، وانتهاء بتنظيم التعاون المشترك فى مجالات التنمية البشرية من صحة وتعليم وتعاون ثقافى وإعلامى ورياضى وشبابى وتمكين المرأة، ونقل الخبرة المصرية فى مجال التحول الرقمى، إذ تزداد أهمية التعاون هذا المجال فى ضوء ما تعانيه البشرية من جائحة كورونا.

وأكدت المشاط الحرص المتبادل على مشاركة الشركات المصرية بمشروعات البنية التحتية بالعراق، وذلك فى إطار جهود الحكومة العراقية لإعادة إعمار المحافظات المتضررة من جراء الأعمال الإرهابية، مشيرةً إلى أن هناك فرصا متميزة أمام صادرات مواد البناء المصرية للنفاذ للسوق العراقى خلال المرحلة الحالية والعمل على تفعيل الطريق البرى بين مصر والعراق للمساهمة فى تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات بين البلدين وتعظيم الاستفادة المتبادلة من السوقين الكبيرين فى مصر والعراق.

وقالت إن اللجنة ستعمل أيضا على عودة العمالة المصرية للسوق العراقية، لاسيما فى ظل الدور التاريخى للعمالة المصرية فى العراق خلال ثمانيات القرن العشرين، والثقة التى نالتها هذه العمالة لدى قطاعات الأعمال فى العراق فى كل المجالات.

ولفتت المشاط إلى حرص وزارة التعاون الدولى على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، مؤكدةً فى هذا الإطار أن هناك رغبة وطنية لرجال الأعمال المصريين للتواجد فى السوق العراقى والمشاركة فى مشروعات إعادة الاعمار.

وذكرت أن مجلس الأعمال المصرى العراقى المشترك سيعقد اجتماعه على هامش اللجنة بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعراقيين فى بغداد، لوضع التصورات التفصيلية للدخول فى شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين.

واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى ضرورة الدفع قدما بالعمل العربى المشترك فى جميع مجالات التعاون، وأهمية تنسيق التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف لمواجهة التحديات غير المسبوقة التى تواجه الأمة العربية فى الوقت الحالى، فضلا عن تحدى جائحة كورونا الذى تحيق بالعالم كله، وتفرض على الجميع أهمية التعاون والتآزر وتبادل الخبرات لمواجهة خطر هذه الجائحة.

وأشادت وزيرة التعاون الدولى، بالجهد الكبير الذى تم بين أعضاء اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء على مدار يومين، والتوصيات التى توصلوا إليها، وما تم أعداده من مشروعات وثائق ثنائية.

والتقت وزيرة التعاون الدولى، سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد الدليمى، فى وقت سابق من الشهر الماضى، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية.

وأكدت خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية العراقية، وتطلع الحكومة لتنمية هذه العلاقات فى مختلف جوانب التعاون الاقتصادى بين البلدين، كما عقد قطاع التعاون العربى والإفريقى بالوزارة، اجتماعًا الأسبوع الماضى، ضم ممثلين عن 29 جهة حكومية لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة، وعلى مدار الأربعاء والخميس الماضيين عقدت اجتماعات الخبراء فى بغداد للإعداد للجنة والاتفاق على الوثائق والاتفاقيات المقترح توقيعها.