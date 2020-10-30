نادى القضاة: حرية التعبير مقيدة باحترام حقوق ومقدسات الآخرين

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم النادى، إن البيان الصادر عن نادى القضاة بهذه المناسبة تضمن بمناسبة ذكرى مولد سيد الآنام محمد صلى الله عليه وسلم أحسَن الناس خُلُقًا، وأوسَعَهم صَدرًا، وأصدَقهم حديثًا، ما زلنا وسنظل نتأسى بخلقه الكريم وبسيرته العطرة التى ستظل شاهدة على كون إمام المرسلين قائدا للبشرية بخلقه وبسماحته

ووتابع البيان: "إذ نؤكد ونحن نحتفل بهذه الذكرى الطيبة أن العقول المستنيرة المتحضرة بحق كما ترفض وتشجب القتل والإرهاب، فإنها يجب أن تلفظ الحض على الكراهية ونشر العنف والتطاول على الرموز الدينية والانتقاص من قدرها بزعم حرية الرأى، فحرية التعبير مقيدة باحترام حقوق ومشاعر ومقدسات الآخرين ورموزهم الدينية والروحية، وهو ما أقرته كل الأديان والشرائع وأكدته كافة المواثيق والصكوك والعهود الدولية".

وأضاف البيان: "إننا نشدد على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسمى وأكبر من أن تؤثر على جلال مقامه وعظم قدره أية تصريحات غير مسئولة أو أية رسوم مسيئة، ولن ينال من سيرته العطرة التى تملأ الأرض والسماء كنموذج خالد جسد بأخلاقه العظيمة أعظم معانى الإنسانية فى الدعوة لرب العزة بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن المولى عز وجل عصمه حيًا وميتًا إذ قال تعالى: "وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ"، كما قال رب العزة فى كتابه الكريم "إنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ".

واختتم البيان قائلا: "إذ يحدونا الأمل ونحن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة أن ينير الله سبحانه وتعالى الصدور والعقول بقيم السلام والتّسامح والرحمة واحترام الآخر، وأن يعى الجميع أن العالم بأسره فى أمس الحاجة للبحث عن توطيد أواصر المحبة الاجتماعية ونشر قيم التعايش السلمى ونبذ العنف والحض على الكراهية بين الجميع دون تمييز بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة ، أو لأى سبب آخر".