رئيس جامعة الأزهر يعلن عدم إصابته بـ كورونا: التحاليل سلبية

أعرب الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، عن بالغ شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وللعمداء، وأساتذة الجامعة، وللموظفين، والطلاب، ممن واصلوا له الدعاء بالتماثل للشفاء.





وأكد المحرصاوى، فى بيان رسمى لـ جامعة الأزهر، اليوم الجمعة، أنه بفضل الدعوات المخلصة ظهرت نتيجة التحاليل سلبية بعد الإقامة فى المستشفى بعض الأيام. وأوضح البيان، أن المحرصاوى، كان حريصاً على الاطمئنان والتأكد من التحاليل بمجرد الشك فى حدوث أعراض طفيفة من باب التأكد وحفاظاً على القريبين منه، إضافة لإعطاء رسالة لغيره من المسئولين، وكذا البسطاء باللجوء للمختصين حال ظهور أى عرض، أو اشتباه فى ظهور فيروس كورونا. وأوضح المركز الإعلامى للجامعة، أن المحرصاوى، سيمارس مهامه خلال هذا الأسبوع.

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