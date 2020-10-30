الهجرة: التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب فى الخارج 2 و3 نوفمبر

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، إن هناك تنسيقا مستمرا بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب وكيفية مشاركتهم فى انتخابات مجلس النواب.





وأوضحت وزيرة الهجرة، فى بيان صحفى، أن الدولة أتاحت استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب مثلما تم فى انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتى على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج فى ظل انتشار فيروس كورونا، وفى إطار الالتزام بالإجراءات التى تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن التصويت بانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية بـ "الجولة الأولى" سيبدأ أيام 2 و3 نوفمبر المقبل بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية فى كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تضم 13 محافظة وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وقالت الوزيرة إنه ستتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامى الفردى والقوائم، للمصريين بالخارج على الموقع الرسمى للهيئة خلال الأيام المخصصة لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لكل دائرة وفقا لدائرة محل الإقامة، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

واستطردت الوزيرة: يضع الناخب بطاقتى الاقتراع "الفردى والقائمة" داخل مظروف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج، ويضعه مرفقًا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنًا الرقم القومى، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيًا، داخل ظرف آخر ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنه وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه لا يجوز للناخب أن يرسل صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، كما لا يجوز أن يرسل صوته للجنة اقتراع أخرى بخلاف اللجنة التى قام بتسجيل انتخابه عليها.