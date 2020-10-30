صور.. محافظ القاهرة: الدولة لا تدخر جهدا لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فعاليات مهرجان السباحة فى مياه النيل تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية على هامش احتفالية "قادرون باختلاف" .





وتهدف الفاعلية إلى دمج ذوى الهمم بشكل فعال فى القضايا الملحة، رفع الوعى بالقضايا المائية خصوصا مياه نهر النيل. وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لا تدخر جهدا فى سبيل دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل العناية بهم سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها أوتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم تأكيدًا للمشاركة المجتمعية الفعالة وتطبيقا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز. وأضاف المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا ما يؤكد أن المجتمع الذى يقدَّر قيمة أبنائه وبناته من ذوى الاحتياجات الخاصة ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة فى جميع المجالات.

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