الزراعة: أكثر من نصف مليار جنيه تمويل جديد للمشروع القومى للبتلو

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة وزير الزراعة اعتمد مبلغ 576 مليون جنيه لـ 3700 مستفيد ولتسمين وتغذية 37 ألف رأس ما بين محلية ومستوردة محسنة وراثيا سريعة النمو.





وقال سليمان - فى بيان اليوم - إنه خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر الجارى تم إصدار 436 رخصة تشغيل وتجديد لجميع أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والموافقة على تسجيل 164 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 91 محلية، و73 مستوردة، وفقا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

وأضاف أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وعقد اجتماع بالفيديو كونفرانس مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية لمناقشة الأمور المتعلقة بالمشروعات القومية التى توفرها الدولة والوزارة للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والعمل على تذليل كافة العقبات التى تعتريها.

وأشار إلى استمرار تكثيف المتابعات الميدانية من خلال لجان مشتركة بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين من المشروع القومى لإحياء البتلو لدراسة أى مشكلات رعاية أو صحية على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها، وأيضا استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على صناعة الأعلاف وتداولها لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى ومناعى.