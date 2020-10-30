صور .. صناع الخير تطلق مبادرة بيت يحمينى من الوادى الجديد

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية مبادرة "بيت يحمينى" لتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا من داخل قرية جورمشين 7 مركز باريس بمحافظة الوادى الجديد من خلال تنظيم قافلة طبية موسعة بالقرية تحت رعاية محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وضمت تخصصات الرمد والاطفال والباطنة والجلدية.





ورحب محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بإطلاق مؤسستى "صناع الخير للتمية" و"مؤسسة سايرس للتنمية" مبادرة "بيت يحمينى" من داخل إحدى قرى الوادى الجديد، أن المحافظة تضع كل إمكانياتها لدعم أنشطة المجتمع المدنى الجادة خدمة لغير القادرين بانحاء المحافظة، موضحا أن إطلاق المبادرة يأتى كإضافة فاعلة لما قدمته "صناع الخير" من أنشطة خيرية غير تقليدية الفترة الماضية استفاد منها عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجا بقرى الوادى الجديد، وأن المبادرة س تقوم بتنمية وتطوير واعادة إعمار قريتى جورمشين 7 مركز باريس والجزائر مركز الخارجة.



وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بـ"صناع الخير" أن إطلاق مبادرة "بيت يحيمنى" من داخل قرية جورمشين 7 عبر تنفيذ القافلة الطبية الموسعة كأولى الخدمات المقدمة من المبادرة لأهالى القرية سبقه قيام فريق عمل صناع الخير للتنمية بعمل مسح شامل لاحتياجات أهالى القرية وتم وضع خطة عمل لتلبية هذه الاحتياجات.



وأشار عبدالجليل إلى أن القافلة الطبية والتى تضم تخصصات "الرمد والباطنة والاطفال والجلدية" تقدم خدمات الكشف وصرف الدواء بالمجان تماما للأهالى، كذلك إجراء الجراحات المطلوبة بالتعاون مع نخبة من أكبر الأطباء.

وأكدت نورا سليم المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية، أن مبادرة "بيت يحمينى" تم إطلاقها لتكون نموذج عملى لدور مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجهاز الإدارى للدولة فى الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الفقيرة داخل القرى الأكثر احتياجا عبر إعادة الأعمار ويتضمن خلق بيئة معيشية كريمة للأهالى من خلال هدم وإعادة بناء المساكن المتهالكة وترميم جدران وعمل أسقف وحمام ومطبخ وسيراميك أرضيات ودهانات وباب وشباك، وفرش المنزل فرش كامل بغرفتين نوم وغرفة استقبال، وعدد من الأجهزة الكهربائية منها الغسالة والتلاجة والبوتاجاز.