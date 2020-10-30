سامح شكرى يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا سُبل تطوير العلاقات.. صور

استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، اليوم الجمعة، السفير ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسى لمنطقة الشرق الأوسط، لبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية التى تحظى باهتمام مصر وروسيا، استمراراً للقاءاته فى موسكو، وفق ما صرح به السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر.

كان وزير الخارجية سامح شكرى، استقبل مساء أمس، الخميس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسى الدوما "ليونيد سلوتسكى"، وذلك للتشاور حول سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن وكذا تناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل، استمراراً لمحطات زيارته الحالية إلى موسكو.

وأشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن الجانبين أكدا خلال المقابلة على العلاقات الخاصة التى تربط مصر بروسيا، والحرص المُتبادل على تطويرها فى شتى المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستراتيجية، وبما يحقق المصلحة المُشتركة لكلتا الدولتيّن.

وذكر حافظ، أن الوزير شكرى استعرض أهم التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى والسياسات التى تم تطبيقها لمواجهة الآثار السلبية لجائحة "كورونا"، وفرص الاستثمار فى القطاعات المصرية المختلفة.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أنه تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والأزمات فى المنطقة، ومنها الوضع فى كل من ليبيا وسوريا ولبنان واليمن، وكذا التطورات الخاصة بعملية السلام.