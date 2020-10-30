وزارة الهجرة تصدر عددا خاصا من مجلة مصر معاك

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الثاني والعشرين من مجلة "مصر معاك" والذي حرصت الوزارة على أن يحمل طابعًا خاصًا، في ضوء الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، وفي أعقاب إعلان دخول "مبادرة اتكلم مصري" حيز التنفيذ الفعلي، وكذلك مشاركة الجاليات المصرية بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.

ويضم هذا العدد من المجلة، حوارا مع عدد من الوزراء عن ذكرياتهم خلال حرب أكتوبر، وجهود الوزارة في ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بالوطن من خلال مبادرة "اتكلم مصري" لتعميق الهوية المصرية وتعريفهم بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.

ويرصد هذا العدد أيضًا، مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، ويتناول تراثا فنيا تمتاز به مصر في شتى الفنون من الغزل والنسيج وصناعة الأثاث والفخار وغيرهم من خلال معرض "تراثنا"، أكبر معرض للحرف التراثية بالشرق الأوسط برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رسائل السفيرة نبيلة مكرم للمصريين بالخارج وتفاصيل الموضوعات الأخرى، تجدونها في المجلة عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/34EMbPZ