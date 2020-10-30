صور .. صالون حنان يوسف يطلق مبادرة لنشر قيم الرسول : شهادات إنسانية

وجاءت هذه الدورة احتفالا بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، تحت عنوان: "ماذا تعلمنا من الرسول وماذا نقول للعالم عنه؟!.. شهادات إنسانية" بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف المجالات بالإضافة إلى شباب الصالون والمنظمة العربية للحوار.

وأدارت فعاليات الصالون الدكتورة حنان يوسف أستاذ الاعلام ومؤسسة الصالون، والتى أوضحت فى البداية أنه فى الوقت الذى يحتفل فيه المسلمون بمولد نبى الإنسانية يشهد العالم تزايد لبعض الأحداث التى تسيء إلى صورة الرسول والإسلام وتؤذى مشاعر المسلمين، وهو الأمر الذى يتطلب تكثيف الجهود من أجل التعريف بالقيم الإنسانية النبيلة التى دعا إليها النبى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، وهو ما يتبناه الصالون من خلال طرح شهادات إنسانية حية من مختلف المجالات فى التأسى بأخلاق النبى الكريمة فى التعامل فى أمور الحياة.

وشهد الصالون مداخلات متعمقة حول: الدبلوماسية فى عهد الرسول من خلال قيمة احترام الحوار فى التفاوض، وكذلك قيم وأخلاقيات النبى الكريم، ومنها العدل والكرم والرحمة والإيثار والعفو واحترام المرأة وأهمية تطبيق ذلك فى حياة كل فرد بالمجتمع، ليكون كل مسلم هو نموذجا للنبى صلى الله عليه وسلم من خلال التمسك بأخلاقه الكريمة، كذلك تم تقديم عروض من المديح النبوى فى الشعر العربى إضافة إلى مناقشة دور الإعلام فى تقديم صورة الرسول والإسلام بشكل صحيح بما يساعد على الفهم الكامل ويتصدى لأى تشويه فى صورة الإسلام.

وأوضحت حنان يوسف الرئيس التنفيذى للمنظمة العربية للحوار، أن الصالون سعى للتنوع فى تقديم موضوعاته وضيوفه والمشاركين فيه من حيث تخصصات الشهادات الإنسانية ما بين الدبلوماسيين والاعلاميين والأكاديميين من كبار الشخصيات المصرية والعربية، وبمشاركة الشباب للتواصل بين الأجيال بحيث يتم نقل رسالة شاملة للعالم عن قيمة التأسى بالرسول من جميع فئات المسلمين.

وأشادت يوسف، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والتى أكدت على شريعة الإسلام السمحة التى قد قامت على البناء لا الهدم وذلك تبيانا لقول الله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ".

وشهد الصالون مجموعة من الآراء والتجارب والشهادات فى الاقتداء بقيم الرسول وتطبيق ذلك فى حياة أصحابها، كما شهد إنشادا دينيا بديعا فى حب النبى صلى الله عليه وسلم من الشيخ محمد فواز وتلاوة قرآنية لآيات من الذكر الحكيم من الطالبة نورهان مصطفى كما تغنت الطالبة ندى شريف بأغنية الرضا والنور لجمهور الصالون والذى امتزج فيه خطاب العقل والفكر باجواء احتفالية روحانية.

وأعلنت الدكتورة حنان يوسف فى ختام الصالون، عن تبنى الصالون لمبادرة تحت رعاية المنظمة العربية للحوار تتضمن إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية شعبية لتصحيح صورة الرسول ونشر قيمه مع بدء الدراسة القانونية لرفع دعوى قضائية دولية فى الأمم المتحدة بجنيف ضد من يمس المقدسات الاسلامية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والجهات ذات الصلة لتنفيذ هذه المبادرة.

وشارك فى فعاليات الصالون أمس نخبة من كبار الشخصيات من مصر والوطن العربى وفى مقدمتهم المستشار عدلى حسين، والسفير يوسف الشرقاوى، والشاعر أحمد سويلم، والإعلامى مصطفى البلك والصحفية أنس الوجود رضوان والشيخ محمد فواز إمام مسجد التجمع والمنشد الدينى، ومن العراق المفكر الدكتور محمد الأدهمى والسفير الدكتور مظفر الأمين، ومن اليمن الدكتورة ابتهاج سعيد، كما شارك فى فعاليات الصالون عدد من أعضاء المنظمة العربية للحوار وعدد من شباب الإعلاميين من شباب الصالون وطلاب كليات الإعلام.