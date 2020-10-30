صور.. افتتاح مسجد عبدالله وهبى بمدينة الفيوم

وأدى سكرتير عام المحافظة، وفقا لبيان صحفى، يرافقه الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من الأهالى.

تحدث وكيل مديرية الأوقاف فى خطبة الجمعة، عن النبى عليه صلوات الله وتسليمه القدوة مربيا ومعلما، والالتزام بأخلاقه والتأسى بها عملاً وقولاً.

وأضاف، أن أعمال ترميم وتطوير المسجد المقام على مساحة 500 متر تمت بالجهود الذاتية على نفقة المرحوم المهندس الدكتور محمد مراد أستاذ كلية الهندسة بجامعة الفيوم، بالتعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبى، بتكلفة حوالى 400 ألف جنيه.

وأشار إلى أن افتتاح المسجد يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، لافتاً إلى أنه منذ عام 2014 حتى عام 2020 تم افتتاح أكثر من 220 مسجدا بمحافظة الفيوم، بتكلفة تجاوزت 237 مليون جنيه.

من جانبه، أكد سكرتير عام المحافظة على أهمية التحلى بمكارم الأخلاق ونشر مفاهيم الدين الصحيحة، وتنشئة الأجيال الصغيرة على حب الوطن، وتنمية قيم الانتماء والصدق والتعاون والإخلاص فى العمل ونبذ العنف والتعصب.