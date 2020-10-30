إنفوجراف .. جولات واجتماعات .. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء

وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1442 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، وكذلك الموافقة على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019 - 2020، وعددها 52 مشروع قانون، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها "الجهات المعاونة" عن السنة المالية 2019 - 2020.



كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذى تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، حيث تم تعديل البند رقم "2" من المادة رقم "93 مكرر11" من القانون، ونص التعديل على قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وتخفض المدة البينية للترقية عاما واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، فضلا عن الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم، إذ تم تعديل البند رقم "2" من المادة رقم "81" من القانون، ونصت التعديلات على "قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وتخفض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.



كما شملت القرارات أيضا الموافقة على عدد من المحددات والإجراءات الخاصة بتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعى، لصالح قطاع البترول، وذلك من خلال تقديم بعض الأصول العقارية من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى إطار السداد العينى لتلك المديونيات، إلى جانب الموافقة على إدراج مشروع رئيسى جديد بمسمى "تطوير تكنولوجيا خدمات النقل" بجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل بالعام المالى 2020 - 2021، باستثمارات قدرها 16.5 مليون جنيه "تمويل ذاتى"، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع كارت النقل الذكى والتذكرة الموحدة، وتنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى، فضلاً عن الموافقة على استصدار رخصة ضمنية لاحقة للمبانى والعمارات السكنية والمنشآت التى أقامتها هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المنيل بحى مصر القديمة، ويأتى ذلك فى ضوء تطوير وإعادة تخطيط المنطقة فى إطار بروتوكول التعاون المشترك المبرم فى هذا الشأن بين الهيئة ومحافظة القاهرة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير ترأسه اجتماع لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية، كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 2016، بحضور عدد من الوزراء، ووزير شئون المجالس النيابية، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولى الجهات المعنية.



وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، عقده اجتماعا مع وزيرة الثقافة، إذ تم استعراض أهم المشروعات التى تعمل عليها الوزارة، والجهود المبذولة لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية الصادرة للوزارة، وكذلك اجتماع لمتابعة ملفات عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاطلاع على الموقف التنفيذى للمشروعات العديدة التى تقوم بتنفيذها حاليا، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعد وزير الإسكان، ومستشار وزير الإسكان.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير، اجتماعا لمتابعة الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات فى مصر، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسى للعمل بالغاز الطبيعى، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية، بحضور وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولى الجهات المعنية، ووزير قطاع الأعمال العام عبر الفيديو كونفرانس، فضلا عن الاجتماع الأسبوعى، وتمت فيه الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء لمدة شهر استجابة لمطالب المواطنين، وكذا على الخطة التنفيذية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما لتأمين احتياجات الدولة، والتشديد على استمرار الدولة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من تفشيه ثانية.



وحول الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب، فى لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد، داعيا المصريين إلى المشاركة الفاعلة فى هذا الاستحقاق الدستورى، بالإضافة إلى تفقد موقع العمل بمشروع المتحف المصرى الكبير، للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى الخاص بالأعمال الإنشائية للمشروع، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، وذلك برفقة وزيرى السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمشرف العام على مشروع المتحف، وكذلك القيام بجولة تفقدية لمشروعات تطوير الطرق والمحاور بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أشاد بالطفرة الهائلة فى الطرق بالمدينة، مؤكدا أنها تسهم فى تسهيل نقل المواطنين والبضائع، برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ومسئولى وزارة الإسكان.

كما شملت الأنشطة أيضا، متابعته لأعمال التشطيبات النهائية بالصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والتى ستكون ضمن الملاعب التى ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد 2021، والتى تضم مقر الاتحاد المصرى لكرة اليد، والأكاديمية الإفريقية لكرة اليد، برفقة وزيرى الشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، إلى جانب متابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالقاهرة الكبرى والدلتا، وذلك فى تقرير تلقاه من وزيرة البيئة، فضلا عن استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول جهود الوزارة المبذولة فى عدد من الملفات، مثل مشروع "ابدأ حلمك" ومبادرة "صنايعية مصر"، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإنشاء أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة فى مجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية فى كل مجالات الفنون.

وتضمنت الأنشطة أيضا، تهنئة جميع العاملين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمناسبة حصولهم على شهادة "ملتزمون بالتميز" من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، ليصبح بذلك أول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة، مشيرًا إلى تقديره للجهود المبذولة منهم هذه الفترة، وتطلعه إلى التطوير الدائم والمستمر فى الأداء، وإرسال برقية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، قدم خلالها أخلص التهانى القلبية له بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، وكذلك إرسال برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، إذ أعرب عن أخلص التهانى القلبية وأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة الجليلة.

أما بخصوص اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقائه مع وزير رى جمهورية جنوب السودان، والوفد المرافق له، إذ أكد أن مصر مستعدة لإقامة مشروعات استثمارية فى جنوب السودان فى المجالات ذات الأولوية للأشقاء، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والرى المصرى، وكذلك لقاءه مع المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى وعضو مجلس إدارته، والممثل لمصر ومجموعة الدول العربية بالصندوق، إذ تم تبادل الرؤى والأفكار بشأن عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.