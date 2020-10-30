السيد القصير: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4.5 مليون طن

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الجمعة، حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 28 أكتوبر الحالى.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و532 ألف و 745 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه "الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان".

وأن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 400 ألف 613 طن ، بالإضافة إلى تصدير 687 ألف 203 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 359 ألف و837 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 138 ألف و828 طن، فى حين احتل الرمان على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 75 ألف و565 طن، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 36 ألف و768 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السابع بإجمالى 34 ألف و951 طن، يليها فى المركز الثامن الفراولة بإجمالى 20 ألف و761 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 17 ألف و169 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 6142 طن، وحصل الخيار على المركز الحادى عشر بإجمالى 3536 طن، وحصل الفلفل على المركز الثانى عشر بإجمالى 3018 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالى 1320 طن.