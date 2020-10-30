الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الخميس المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من السبت 31 أكتوبر 2020 إلى الخميس 05 نوفمبر 2020.



يوم السبت 31 أكتوبر 2020 :



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية للبلاد ( السلوم - مطروح - الاسكندرية ) .

- أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء ( حلايب - شلاتين - رأس بنس - كاترين).

- امطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ( المنيا - اسيوط - بحيرة ناصر - أبو سمبل).



يوم الأحد 1 نوفمبر 2020 :



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ( القاهرة - القليوبية - الجيزة ) .

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة) .

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد ( السلوم - مطروح- الإسكندرية - رشيد ) .

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين - رأس بنس - القصير - مرسى علم - الغردقة - الزعفرانة- رأس غارب )

- أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء ( كاترين - رأس سدر ... ) .

- أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد ( الفيوم - المنيا اسيوط - سوهاج - الأقصر- ...... )



يوم الإثنين 2 نوفمبر 2020:



- . أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ( القاهرة - القليوبية - الجيزة ) .

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ( السلوم - مطروح- الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين - رأس بناس - القصير .... ) .

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الزعفرانة- رأس غارب - الغردقة ).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على وسط وجنوب سيناء ومدن القناة السويس - كاترين - رأس سدر ... ) .



يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 :



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم - مطروح- الإسكندرية . رشيد - بورسعيد - العريش) .

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة ) .

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين ) .



يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 :



- أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد العريش ... ) .

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة ).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين ).



يوم الخميس 5 نوفمبر 2020 :



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم - مطروح- الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش ..... ) .

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة).

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.