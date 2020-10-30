زلزال بقوة 6.6 درجة يهز ساحل تركيا على بحر إيجه

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه اليوم الجمعة. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع اصابات أو أضرار واسعة.

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