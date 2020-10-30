هيئة المستشفيات تتوسع في إجراء جراحات القلب بالمنظار والتدخل المحدود

شكلت رئاسة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فريق طبي لإجراء جراحات القلب بالمناظير والتدخل المحدود للعمل في جميع مراكز جراحات القلب التابعة للهيئة وستبدأ بمستشفى شبين الكوم التعليمي ودمنهور التعليمي، ويرأس الفريق الدكتور تامر البنا استشاري جراحة القلب بالمعهد القومي للقلب.

قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة إنه تحتم علي الهيئة التوسع في إجراء مثل هذه الجراحات فهي تمثل المستقبل لجراحات القلب حيث أن معدل المضاعفات وأيام الإقامة بالمستشفى أقل بكثير عن الجراحات العاديه وكذلك فإن المريض يتمكن من العودة إلى عمله في فتره أقل من الجراحات العادية وهو ما يؤثر إيجابيا علي سرعه القضاء علي حالات قوائم الانتظار لجراحات القلب ويقلل من العبء الاقتصادي علي المريض المتمثل في غيابه عن مورد رزقه لفترات طويله في حالات الجراحة العادية.

وأضاف أن هذا النوع من الجراحات سيحل مستقبلا محل العمليات التقليدية كما حدث في الجراحة العامة حيث حلت جراحات المناظير محل العديد من الجراحات العادية.

تأتي جهود الهيئة العامة المعاهد والمستشفيات التعليمية لتقديم أحدث الخدمات الطبية في إطار توجيهات الرئيس السيسي والدكتورة هالة زايد وزيره الصحة والسكان بضرورة تحديث القطاع الصحي والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور تامر البنا رئيس الفريق إنه تم اختيار أفراد الفريق بعنايه شديده من خيره جراحي وأطباء المعهد القومي للقلب وأن مهمة الفريق لن تقتصر على إجراء الجراحات بوحدات الهيئة فقط ولكن ستشمل تدريب الأطقم الطبية بهذه الوحدات لتشكيل فرق عمل تضمن استمرارية الخدمة بشكل دائم فى هذه الوحدات بأيدى أبنائها.