رئيس المحامين العرب لنقيب الدار البيضاء: لم يتم اتخاذ أي إجراء نحو المواقع الشاغرة داخل الاتحاد

خاطب الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب محامي الدار البيضاء الأستاذ حسن بيرواين، وأكد على عدم اتخاذ أي إجراء نحو عضوية مصر سواء بالتجديد لأي عضو أو شغل الأماكن الشاغرة لأي من الأعضاء المصريين، أو شغل أي موقع داخل الاتحاد.

يشار إلى أن «عطية»، خاطب نقيب الدار البيضاء، الأربعاء، وأكد أن الدعوة لاجتماع غدا السبت، تفتقد إلى المشروعية لصدورها من غير الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والذي يمتلك وحده دون غيره حق الدعوة لهذا الاجتماع؛ وهو ما تم بالفعل حيث إنه وجه إلينا الدعوة بتاريخ 25/10/2020، لحضور انعقاد اجتماع المكتب الدائم في 19 نوفمبر 2020.

نص خطاب اليوم

سعادة النقيب/ حسن بيرواين الموقر

نقيب المحامين بالدار البيضاء

تحية الحق والعروبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ 28/10/2020 والمرسل لسيادتكم عن طريق الواتس آب (والمرفق صورة منه).

فإننا نؤكد على تمسكنا بكل ما ورد به – إلا أنه وفي حالة عدم الاستجابة والإصرار على عقد الاجتماع عن بعد فإنني بصفتي رئيس اتحاد الاتحاد – ونقيب مصر، أبلغكم والتأكيد على الآتي:

عدم اتخاذ أي إجراء نحو عضوية مصر سواء بالتجديد لأي عضو أو شغل الأماكن الشاغرة لأي من السادة الأعضاء المصريين، أو شغل أي موقع داخل الاتحاد في ذلك الاجتماع.

وفي حالة مخالفة ذلك، سوف نضطر آسفين إلى اتخاذ إجراء قد يؤثر على كيان الاتحاد باعتبار أن مصر دولة المقر، ومن أكبر وأهم النقابات العربية.

وإذاء حرصنا على وحدة الاتحاد وتماسكه فإننا نأمل أن يكون هذا محل اعتبار.