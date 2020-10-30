أول زيارة رسمية .. رئيس الوزراء يتوجه إلى بغداد غدا

يتوجه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي إلى العراق غدًا السبت في أول زيارة رسمية لمسؤول مصري رفيع ، حيث سيعقد مع نظيره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بحسب بيان للسفارة العراقية بالقاهرة .

وتنطلق أعمال الجلسة التحضيرية الوزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، ووزير التجارة علاء الجبوري في بغداد اليوم الجمعة، تمهيدًا للأعمال الختامية للجنة العليا برئاسة رئيسَي الوزراء في البلدين غدا السبت ، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي.