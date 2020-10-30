الرعاية الصحية تطلق أول فحص مجاني عن سرطان عنق الرحم اليوم

أطلقت هيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، اليوم، أول فحص مجاني وكشف مبكر عن أورام عنق الرحم في مصر بين منتفعات منظومة التأمين الصحى الشامل والتي تستهدف 1.1 مليون منتفعة.

وأكد الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم في بيان اليوم أنه تم البدء اليوم الجمعة في أول فحص مجاني وكشف مبكر عن أورام عنق الرحم في مصر بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى، مشيرا إلى أن الخدمة لأول مرة تقدم في مصر وتتم وفق أعلي مقاييس جودة عالمية وباستخدام أحدث الأجهزة مع خضوع الحالات التى يكتشف اصابتها بسرطان عنق الرحم للعلاج وفق أحدث برتوكول علاجى في العالم .

وقال العزب: هناك برتوكول تعاون تم توقيعة مع هيئة الرعاية الصحية يقضى بالفحص المجانى والكشف المبكر عن أورام عنق الرحم وذلك لاول مرة في مصر لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل خاصة محافظات المرحلة الأولى والتى تضم بورسعيد والاقصر والاسماعيلية والسويس وجنوب سيناء .

وقال رئيس الجمعية المصرية لأورام عنق الرحم أنه تم البدء اليوم في الفحص المجانى للكشف المبكر عن اورام عنق الرحم من مستشفي النساء والتوليد بمحافظة بورسعيد مشيرا الي أنه تم توفير كافة الأجهزة والمعامل الخاصة بالفحص والكشف عن النتائح بالنسبة للسيدات مضيفا انه تم توفير العناصر النسائية للمساعدة في اجراءات المسح ضمانا لخصوصية السيدات لافتا الي انه تم تدريب وتعليم الأطباء والتمريض علي احدث الاجهزة الخاصة بالمسح الطبى .

وأوضح الدكتور محمد العزب أن الفحص الصبى سيرافقة عمل اول بحث موثق لقياس عدد الاصابات الجديدة بين السيدات المصابات بأورام عنق الرحم ومن ثم التوصل لاول بحث علمى يوضح الخريطة الصحية للمرض وآليات التعامل معه.

وحول آليات العلاج قال العزب إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمنظومة الصحة وهو ما ظهر جليا في اطلاق منطومة التأمين الصحى الشامل التي تتسلح بكوادر طبية واحدث التجهيزات العالمية التى جعلتها واجهة التحية والتقدير من المنظمات الدولية وتابع : سنوفر للسيدات المصابات بأورام عنق الرحم خدمة علاجية تضاهى ما تقدم في دول العالم المتقدم .

وأضاف أنه يتم توفير أحدث برتوكول علاجى للسيدات المصابات بأورام عنق الرحم كما سيتم تقديم العلاج الدوائى للحالات التى لا تحتاج التدخل الجراحى وتابع : سنضع أحدث دليل ارشادى لتشخيص والعلاج للسيدات لحمايتهم من براثن السرطان .

وعن برامج وخطط التوعية الصحية بالمرض سيتم نشر مجموعة من المواد التوعوية بالمرض واعراضة وطرق الكشف المبكر عنة واليات العلاج السليم وفقا لاحدث برتوكول علاجى في العالم كما سيتم استعراض تجارب الحالات التى تم علاجها وحقق شفاء كامل ولازالت تضمن حلم الانجاب بعد الحفاظ علي الرحم بفضل التوسع في اكتشاف حالاتهم مبكرا .

ومن جانبة قال الدكتور أحمد المزاحى مدير مستشفي النساء والتوليد أن منظومة التأمين الصحى الشامل تسعى دائما إلي توفير الخدمات الصحية الجديدة وفق معايير الجودة العالمية مضيفا أن خدمة الفحص والكشف المبكر عن اورام عنق الرحم لاول مرة تقدم في بورسعيد ومن حلال طاقم طبى علي أعلي مستوى ومن خلال أحدث الأجهزة الطبية والكواشف الخاصة بالكشف عن المرض وتابع : محظوظون بتوفير الخدمة للسيدات وستكون الفترة المقبلة متوفرة بشكل كبير ومتاحة للجميع ومجانا ويمكن الحجز للحصول علي الخدمة 0663225930 .

وفي ذات السياق قال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية منظومة التأمين الصحى الشامل منظومة قوية وتقدم خدمات بجودة عالية للمريض وتابع : نهتم الي حد كبير بخدمات صحة المرأة ومنها الفحص المجانى والكشف المبكر عن أورام عنق الرحم والتى تقدم لاول مرة في مصر من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل ومجانا بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم مضيفا سنقدم الخدمات الطبية الحديثة والجديدة والعلاج بأعلي مستوى من البرتوكولات العلاجية المعمول بها في انجلترا.

وقال إن القيادة السياسية تدعم انتشار خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل سريعا في محافظات الجمهورية وتابع : جميع منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل سينتفعون بالخدمة الجديدة وبالمجان خاصة محافطات المرحلة الأولي .

يشار إلي أنه تم عمل محاضرة طبية متخصصة لتعليم وتدريب الأطباء بمستشفي النساء والتوليد ببورسعيد في حضور عدد كبير من الاستشاريين والأخصائيين النساء والتوليد .