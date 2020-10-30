انفو جراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

جاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1442 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك الموافقة على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020، وعددها 52 مشروع قانون، فضلًا عن الموافقة على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2019/2020.

كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذي تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (93 مكرر11) من القانون، ونص التعديل على قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، فضلًا عن الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم؛ حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (81) من القانون، ونصت التعديلات على "قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.

كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على عدد من المحددات والإجراءات الخاصة بتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، لصالح قطاع البترول، وذلك من خلال تقديم بعض الأصول العقارية من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات، إلى جانب الموافقة على إدراج مشروع رئيسي جديد بمسمى "تطوير تكنولوجيا خدمات النقل" بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بالعام المالي 2020/2021، باستثمارات قدرها 16.5 مليون جنيه (تمويل ذاتي)؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة، وتنظيم خدمات النقل البرى الداخلي والدولي، فضلًا عن الموافقة على استصدار رخصة ضمنية لاحقة للمباني والعمارات السكنية والمنشآت التي أقامتها هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المنيل بحي مصر القديمة؛ ويأتي ذلك في ضوء تطوير وإعادة تخطيط المنطقة في إطار بروتوكول التعاون المشترك المبرم في هذا الشأن بين الهيئة ومحافظة القاهرة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير ترأس سيادته اجتماع لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية، كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 2016، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ووزير شئون المجالس النيابية، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الجهات المعنية.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع مع وزيرة الثقافة، حيث تم استعراض أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، والجهود المبذولة لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية الصادرة للوزارة، وكذلك اجتماع لمتابعة ملفات عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات العديدة التي تقوم بتنفيذها حاليًا، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعد وزير الإسكان، ومستشار وزير الإسكان.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الجهات المعنية، ووزير قطاع الأعمال العام عبر الفيديو كونفرانس، فضلًا عن الاجتماع الأسبوعي، وتمت فيه الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر استجابة لمطالب المواطنين، وكذا على الخطة التنفيذية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما لتأمين احتياجات الدولة، والتشديد على استمرار الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من تفشيه ثانية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد، داعيًا المصريين إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، بالإضافة إلى تفقد موقع العمل بمشروع المتحف المصري الكبير؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال الإنشائية للمشروع، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، وذلك برفقة وزيري السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمشرف العام على مشروع المتحف، وكذلك القيام بجولة تفقدية لمشروعات تطوير الطرق والمحاور بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أشاد بالطفرة الهائلة في الطرق بالمدينة، مؤكدًا أنها تسهم في تسهيل نقل المواطنين والبضائع، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ومسئولي وزارة الإسكان.

كما شملت الأنشطة أيضًا، تفقد لأعمال التشطيبات النهائية بالصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي ستكون ضمن الملاعب التي ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١، والتي تضم مقر الاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، وذلك برفقة وزيري الشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إلى جانب متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالقاهرة الكبرى والدلتا، وذلك في تقرير تلقاه من وزيرة البيئة، فضلًا عن استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول جهود الوزارة المبذولة فى عدد من الملفات، مثل مشروع "ابدأ حلمك" ومبادرة "صنايعية مصر" بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في مجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون.

وتضمنت الأنشطة أيضًا، تهنئة جميع العاملين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمناسبة حصولهم على شهادة "ملتزمون بالتميز" من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، ليصبح بذلك أول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة، مشيرًا إلى تقديره للجهود المبذولة منهم هذه الفترة، وتطلعه إلى التطوير الدائم والمستمر في الأداء، وإرسال برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، قدم خلالها أخلص التهاني القلبية له بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، وكذلك إرسال برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أعرب عن أخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة الجليلة.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء سيادته مع وزير ري جمهورية جنوب السودان، والوفد المرافق له، حيث أكد أن مصر مستعدة لإقامة مشروعات استثمارية في جنوب السودان في المجالات ذات الأولوية للأشقاء، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والري المصري، وكذلك لقاء مع المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته، والممثل لمصر ومجموعة الدول العربية بالصندوق، حيث تم تبادل الرؤى والأفكار بشأن عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.