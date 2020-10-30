استعلم الآن عن فاتورة الكهرباء الشهرية 2020 وسدادها إلكترونيا بضغطه واحدة

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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة الكهرباء تعد من أكثر الفواتير التي تهم جميع المواطنين في مصر، وهم فئة المواطنين الذين ما زالوا يمتلكون عداد الكهرباء التقليدي، وهؤلاء المواطنين يقدر عددهم بالملايين، وتسعى شركات الكهرباء العاملة في مصر وبتوجيهات من وزارة الكهرباء إلى تغيير عداد الكهرباء التقليدي بعدادات مسبوقة الدفع والتي تتميز بالعديد من المميزات أهمها هو تحكم المواطن في كمية استهلاكه من الكهرباء وذلك من خلال المبلغ الذي يقوم به شحن عداد الكهرباء دون أن تكون هناك أية قراءات خاطئة تتسبب في ارتفاع مبالغ فيه في فاتورة الكهرباء الشهرية، وسوف نتناول في السطور التالية روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشركات الكهرباء التسعة العاملة في مصر والتي تضم جميع محافظات الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية 2020 وطريقة السداد الالكتروني للفاتورة:-

يمكن الآن لجميع عملاء شركات الكهرباء العاملة في توزيع الكهرباء والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بضغطه واحدة ودون الانتظار لقدوم محصل الكهرباء، وكذلك سدادها إلكترونياً، حيث أتاحت شركات الكهرباء لجميع المواطنين في جميع المحافظات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية وسداداها إلكترونياً بضغطه واحدة من خلال الدخول على رابط شركة الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء ثم إدخال رقم العداد أو الاشتراك بحسب الشركة ثم أختر سدادها إلكترونيا، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

ويوجد داخل الموقع الإلكتروني لكل شركة من شركات توزيع الكهرباء التسعة طريقة السداد الإلكتروني لفاتورة الكهرباء، وللاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها إلكترونياً يجب معرفة رقم العداد من خلال الفاتورة الأخيرة التي تم دفعها، كما أنه يجب اتباع كافة الخطوات التي تحددها الشركة لعملية السداد الإلكتروني لفاتورة الكهرباء.