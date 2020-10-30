ندوة تثقيفية فى أكاديمية الشرطة احتفالا بالمولد النبوى الشريف

نظمت أكاديمية الشرطة، اليوم الجمعة، ندوة دينية للمجندين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، حاضر فيها فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الدينية





جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على نشر الوعى السليم بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامى الحنيف بين كل فئات الوزارة. ودارت فعاليات الندوة حول "مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم" مع توضيح جانبا من القيم الإسلامية السمحة. وفى ختام الندوة، استمع الدكتور أسامة الأزهرى إلى عدد من أسئلة بعض المجندين وأجاب عليها، مشيرا إلى أن هذه الأسئلة تدل على تمتع المجندين بقدر ملموس من الفهم والثقافة والمعرفة والوعى الدينى.

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