صور.. وزير الأوقاف يفتتح عددا من الكليات الجديدة بجامعة الدلتا للعلوم بجمصة

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واستهدفت الزيارة، وفقا لبيان صحفى، تفقد وافتتاح عدد من المشروعات والكليات الجديدة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، حيث استقبلهم خلالها الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة.
تضمن برنامج الزيارة، حضور لقاء بمجلس الجامعة وتم خلاله عرض فيلم عن جامعة الدلتا، ونشأتها ومسيرتها فى التعليم الجامعى المتطور والذى يواكب العصر.
كما تفقد الوزير ومحافظ الدقهلية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، كليات الجامعة، ومنها كلية طب الفم والأسنان كأحد الكليات الجديدة التى أضيفت إلى الكليات بالجامعة، وكذا زيارة كلية الطب التى تم افتتاحها مؤخرا، كما افتتح وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية مركز التعليم المستمر وبحوث الأسنان بالجامعة.
وأشاد محافظ الدقهلية وضيوف المحافظة بالنهضة الكبيرة بجامعة الدلتا، مؤكدين أنها إضافة متميزة للتعليم الجامعى على أرض الدقهلية وأنها تقدم برامج دراسية وتعليمية تواكب احتياجات سوق العمل، وتطبق الأساليب التكنولوجية والعلمية الرصينة فى استراتيجيات التعلم واكتساب المهارات.
فيما أكد وزير الأوقاف، أن محافظة الدقهلية من المحافظات العريقة علميا وثقافيا وفكريا ولها تاريخ مجيد فى تحقيق الانتصارات التى ترسخ فى الأذهان عظمة وصمود الأجداد فى مواجهة المستعمر، والحفاظ على الوطن.
وعقب انتهاء الزيارة للجامعة، أدى وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية وقيادات جامعة الدلتا صلاة الجمعة بمسجد الجامعة الجديد بمناسبة افتتاحه.
وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تحت عنوان: "حب رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من عقيدتنا"، مشيرا إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته كانت خيرا فى كل جوانبها، وأنها كانت خير للأكوان والإنسان والحيوان والطير وكل مخلوقات الله.
وأضاف أنه صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، وأن من يحب رسول الله صلى عليه عليه وسلم حبا صادقا عليه أن يتخلق بأخلاقه وأن يكون هو الآخر رحمة لمن حوله من خلق الله وأن يؤكد رسالة الرحمة التى جاء بها الإسلام للعالمين جميعا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيظل على طول الزمان رحمة للعالمين.
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