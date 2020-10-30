حكايات الحرب والبناء.. الهجرة تصدر العدد 22 من مجلة مصر معاك

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الثانى والعشرين من مجلة "مصر معاك" والذى حرصت على أن يحمل طابعًا خاصًا، فى ضوء الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، وفى أعقاب إعلان دخول "مبادرة اتكلم مصرى" حيز التنفيذ الفعلى، وكذلك مشاركة الجاليات المصرية بالخارج فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.





إذ يضم هذا العدد من المجلة، حوارا مع عدد من الوزراء عن ذكرياتهم خلال حرب أكتوبر، وجهود الوزارة فى ربط أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج بالوطن من خلال مبادرة "اتكلم مصرى" لتعميق الهوية المصرية وتعريفهم بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.

وفى هذا العدد أيضًا، رصدنا مشاركة المصريين بالخارج فى التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، وأيضا نتناول تراثا فنيا تمتاز به مصر فى شتى الفنون من الغزل والنسيج وصناعة الأثاث والفخار وغيرهم من خلال معرض "تراثنا"، أكبر معرض للحرف التراثية بالشرق الأوسط برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. رسائل السفيرة نبيلة مكرم للمصريين بالخارج وتفاصيل الموضوعات الأخرى، تجدونها فى المجلة عبر الرابط التالى: https://bit.ly/34EMbPZ

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