بتوجيهات من السيسى .. مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى العراق

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتضامناً مع شعب العراق الشقيق فى أوقات المحن والأزمات، حيث تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة المصرية إلى جمهورية العراق.

ومن جانبهم وجه الجانب العراقى الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا، معربين عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وتأتى تلك المساعدات فى إطار الجهود والمساعى المصرية فى مساندة دول المنطقة وتخفيف العبء عن شعب العراق الشقيق.