صور.. تنظيم ماراثون جرى للتوعية بخدمات مبادرة السيسى لدعم صحة المرأة

جاء ذلك بمشاركة وكلاء وزارة الصحة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وعدد من قيادات الوزارة وفريق التثقيف الصحى التابع للوزارة، بجانب 2000 من المواطنين الذين شاركوا من خلال إتاحة التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة 100 مليون صحة على مدار الأسبوع الماضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن تلك المبادرة تأتى على رأس حزمة المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى شهر يوليو عام 2018 تحت شعار (100 مليون صحة) للنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر وتحسين الصحة العامة للمواطن المصرى وتبنى استراتيجية بناء الإنسان المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

ولفت مجاهد إلى أن الماراثون تم بالتعاون بين كل من خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، وقطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظتين، كما شارك فى التنظيم فريقى (سيتى ماراثون بالإسكندرية، وزمالك رانرز بالقاهرة).

وأشار إلى أنه عقب انتهاء الماراثون، قام فريق التثقيف الصحى بكل من المحافظتين بنشر التوعية والحديث مع المشاركين عن أهداف المبادرة، كما توجهت كافة السيدات المشاركات بالماراثون للفحص ضمن المبادرة داخل كل من المركز الإفريقى لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، والعيادات المتنقلة التابعة للمبادرة بالقاهرة، مضيفًا أنه تم نشر التوعية بخدمات المبادرة من خلال أتوبيسات تجوب شوارع القاهرة والإسكندرية على مدار اليوم لتقديم الهدايا العينية على المواطنين تحمل شعار 100 مليون صحة بالإضافة إلى رسائل لتوعية الرجال والسيدات بأهمية الفحص والمتابعة الدورية للكشف عن الأمراض المزمنة والفحص الدورى للسيدات، وذلك فى إطار الاهتمام بالصحة العامة وحصول كافة المواطنين على أفضل خدمة طبية.

وذكر أنه تم تكريم أول 3 فائزين من الرجال وأول ثلاثة فائزات من السيدات وتسليمهم ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تكريم، مضيفًا أنه تم تسيير 15 مركبًا شراعيًا بالنيل فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة، تحمل رسائل توعوية لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وشعار 100 مليون صحة.

وتابع مجاهد أن إجمالى عدد المفحوصات بالمبادرة بلغ 10 ملايين امرأة منذ إطلاق المبادرة فى شهر يوليو عام 2019، مشيرًا إلى أنه تم إنارة المركز الإفريقى لخدمات صحة المرأة بمحافظة الإسكندرية باللون الوردى، وذلك أمس ضمن عدد من الفعاليات التى تنظمها الوزارة للتوعية بسرطان الثدى.

ولفت إلى أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

وأضاف مجاهد أنه يتم تقديم خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة فى المراكز والوحدات الصحية نفسها التى تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصرى.

ولفت إلى إتاحة كافة المعلومات الخاصة بمبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث إنه جارى الربط الإلكترونى لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات فى إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.

وذكر أنه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية ومركز على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة http://www.100millionseha.eg ، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.