النبى القدوة .. ننشر نص خطبة الجمعة لوزير الأوقاف من جمصة

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بـ "مسجد الجامعة" بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة، بعنوان: "النبى القدوة صلى الله عليه وسلم معلمًا ومربيًا"، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس الأمناء لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.





كما حضر الخطبة الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا، والشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، واللواء عبد القادر النورى سكرتير عام محافظة الدقهلية، واللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مجلس مدينة جمصة، والدكتور خالد صلاح وكيل مديرية أوقاف الدقهلية، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية ، وبمراعاة الضوابط والإجراءات الوقائية.



وأكد وزير الأوقاف فى خطبته أن البشرية عبر تاريخها الطويل لم ولن تعرف إلى أن تقوم الساعة إنسانًا خلق أو سيخلق على وجه البسيطة أعز ولا أشرف ولا أنبل ولا أعظم ولا أكرم ولا أعز على الله عز وجل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن البشرية لم ولن تعرف فى تاريخها معلمًا أحسن تعليمًا وتأديبًا وتربيًة وقدوًة لكل معلم ومربى من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابى الجليل سيدنا معاوية بن الحكم السلمى "رضى الله عنه" حينما دخل الصلاة وكان حديث عهد بالإسلام وسمع رجلًا عطس فأراد أن يشمّته، فقال له : يرحمك الله ، فأخذ أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه فى الصلاة، يريدون أن يسكتوه، فقال: ما شأنكم تنظرون إلى، يقول: فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعلمت أنهم يصمتوننى فصمت، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل عليه يعلمه فقال الصحابى الجليل: والله ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أرفق منه ولا أحسن منه تعليمًا، والله ما كهرنى ولا ضربنى ولا شتمنى إنما قال "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس إنما هو التسبيح والذكر وقراءة القرآن"، ومنها ما رواه سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه قال: بال أعرابى فى المسجد، فقام الناسُ إليه ليقعوا فيه، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "دعوهُ وأريقُوا على بوله سجلاً من ماءٍ، أو ذنوباً من ماءٍ، فإنما بُعثتم ميسرين ولم تبعثوا مُعسرين"، فكان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله ولزوجه ولأبنائه ولأحفاده ولأصحابه، وخير الناس للحيوان والجماد والشجر والحجر والإنس والجن.



كما أكد أن حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من عقيدتنا , مشيرًا إلى أن الحب الحقيقى للنبى صلى الله عليه وسلم هو الترجمة الحقيقية لسنته بالصدق والأمانة والوفاء، فحب الرسول لا يكون بالقتل ولا بالتخريب ولا حتى برد السيئة بالسيئة، فلقد علمنا ديننا: "وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِى حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ"، فإذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبًا حقيقيًا فلنكن رحمة للعالمين للحجر والشجر والإنسان والحيوان والجماد ولنحمل دينه السمح رحمة للعالمين، ليعرف العالم من هو نبى الإسلام.

ثم أكد الوزير أن مهمة الأنبياء البلاغ يقول تعالى : "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ"، ويقول:"فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلا الْبَلاغُ" , ويقول تعالى: "إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ".

ووجه الوزير رسالة لكل الأساتذة والمعلمين والتربويين والمصلحين والمربين والدعاة بأن مهمة العلماء والمعلمين والمربين هى البلاغ وليس الهداية، فالهداية أمر الله يؤتيه من يشاء، مبينا أن مهمة العلماء والمعلمين هى التعليم وليس التـأنيب، وهو ما تعلمناه من الحديث: "والله ما كهرنى ولا ضربنى ولا شتمنى إنما قال صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والذكر وقراءة القرآن"، موضحا أن الإصلاح لا يكون بالقهر ولا بالقتل ولا بالسباب، فمهمتنا التيسير وليس التعسير، والتبشير وليس التنفير، يقول صلى الله عليه وسلم: "يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا، وبَشِّرُوا، ولا تُنَفِّرُوا"، ويقول أيضًا : " فإنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرينَ ولَم تُبعَثُوا مُعَسِّرِينَ".



كما أكد أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من عقيدتنا، مشيرًا إلى أن الحب الحقيقى للنبى صلى الله عليه وسلم هو الترجمة الحقيقية لسنته بالصدق والأمانة والوفاء، فحب الرسول لا يكون بالقتل ولا بالتخريب ولا حتى برد السيئة بالسيئة، فلقد علمنا ديننا: "وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِى حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ" , فإذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبًا حقيقيًا فلنكن رحمة للعالمين للحجر والشجر والإنسان والحيوان والجماد ولنحمل دينه السمح رحمة للعالمين، ليعرف العالم ما هو الإسلام من هو نبى الإسلام.

وفى ختام خطبته أكد وزير الأوقاف قائلا: "إننا بحاجة إلى مدارسة سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا فى مجال الدعوة والتعليم والتربية، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الناس بالرحمة والرأفة والرفق، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الرِّفقَ لا يَكُونُ فى شىءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَىءٍ إِلَّا شَانَهُ".