صور.. فرق 100 مليون صحة توزع أدوات التجميل على محلات الحلاقة

وزعت فرق مبادرة "100 مليون صحة" أدوات التجميل ذات الاستعمال الواحد، بالإضافة إلى كتيبات تحتوى على إرشادات الوقاية من انتقال عدوى الفيروسات الكبدية، على صالونات التجميل ومحلات الحلاقة.





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