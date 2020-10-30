غدا.. السيسى يفتتح جامعة الملك سلمان الدولية وعدة مشروعات قومية

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدا السبت، جامعة الملك سلمان الدولية فرع شرم الشيح بمحافظة جنوب سيناء.



يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدا السبت، جامعة الملك سلمان الدولية فرع شرم الشيح بمحافظة جنوب سيناء. كما يفتتح الرئيس أيضا، عددا من المشروعات القومية الأخرى بالمحافظات.

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