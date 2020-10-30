محملة بـ15 طنًا.. وصول طائرة مساعدات مصرية إلى العراق لمواجهة كورونا

وصلت إلى مطار بغداد الدولي اليوم /الجمعة/ طائرة مصرية محملة بـ 15 طنًا من المساعدات الطبية، إلى وزارة الصحة العراقية لدعم مؤسساتها الصحية والطبية في مواجهة جائحة كورونا.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ إن هذه المساعدات هي الثانية التي ترسلها مصر إلى العراق خلال فترة جائحة كورونا، وأيضًا كان هناك العديد من المساعدات الطبية وصلت من عدة دول عربية وأجنبية".
وأشار إلى أن وزارتي الخارجية والصحة مستمرتان بالتنسيق مع جميع الدول الصديقة والشقيقة لدعم جهود وزارة الصحة لإيصال المساعدات الطبية".
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