نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام الأسبق للمجلس، التى وافتها المنية، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 90 عامًا.





وذكر المجلس القومى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن الدكتورة مايا مرسى، أعربت عن حزنها الشديد فى وفاة العالمة العظيمة الدكتورة فرخندة حسن، مؤكدة: "فقدنا اليوم شخصية نسائية فريدة للمرأة المصرية ستبقى حية فى قلوبنا، أثرت الحياة العامة والسياسية بجهدها وعلمها الغزير، وكانت مصدر إلهام لجميع من حولها". وأشارت مرسى إلى أن الفقيدة أخذت على عاتقها قضايا المرأة المصرية، وعملت بجهد ومثابرة وحرفية عالية لإزالة العقبات والتحديات التى تواجهها ودعمها للحصول على حقوقها، هذا بالإضافة إلى دورها فى تربية أجيال تخرجوا على يديها، من خلال عملها كأستاذة ودكتورة جيولوجيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن فرخندة حسن تميزت بالعطاء بلا حدود وتقديم النصح والمساعدة للجميع. وتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجلس القومى للمرأة ناعيا فرخندة حسن : تميزت بالعطاء بلا حدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.