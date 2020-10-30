شخصية نسائية فريدة ..القومى للمرأة ينعى فرخندة حسن

نعي المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتوره مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه ببالغ الحزن وعميق الأسي العالمة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومى للمرأة سابقًا، والتي وافتها المنيه اليوم. واعربت الدكتوره مايا مرسي عن حزنها الشديد في وفاة العالمة العظيمة الدكتورة فرخنده حسن ، مؤكدة اننا فقدنا اليوم شخصية نسائية فريدة للمرأة المصرية ستبقى حية فى قلوبنا، أثرت الحياة العامة والسياسية بجهدها وعلمها الغزير ، وكانت مصدر الهام لجميع من حولها، اخذت على عاتقها قضايا المرأة المصرية وعملت بجهد ومثابرة وحرفية عالية لازالة العقبات والتحديات التى تواجهها ودعمها للحصول علي حقوقها، هذا بالاضافه الي دورها في تربية اجيال تخرجوا على ايديها من خلال عملها كأستاذة ودكتورة جيولوجيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ،تميزت بالعطاء بلا حدود وتقديم النصح والمساعدة للجميع . وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل ان يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

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