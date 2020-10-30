بكلمات مؤثرة .. مايا مرسى تنعى فرخندة حسن

نعت مايا مرسى الأمين العام للمجلس القومى للمرأة الدكتورة فرخندة حسن التى وافتها المنية منذ قليل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

كتبت مايا :"رحلت عن عالمنا اليوم الدكتورة العالمة الجليلة فرخندة حسن أستاذة الأجيال ".

وأضافت "لا اجد كلمات توفيها حقها غير انها كانت تعطى الى آخر لحظة في عمرها .... تنصح ... تساعد .... تعلمت منك الكثير والى ان نلقاك ستعيشى فى قلوبنا .... الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

وتوفيت اليوم الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، وأستاذ الجيولوجيا في الجامعة الأمريكية، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

الدكتورة فرخندة حسن، كانت عضوا في البرلمان المصري عام 1979 و حتى عام 1984، وبعدها انضمت إلى مجلس الشوري، كما عملت كناشطة في مجالات حقوق المرأة والحفاظ على البيئة.

حصلت على الدكتوراة في الجيولوجيا من جامعة بيتسبرج بالولايات المتحدة عام 1970، كما حصلت على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى عام 1980.

تقلدت منصب رئيس مشارك سابق للمجلس الاستشاري للجنة الجنس النوعى بالأمم المتحدة.