راعي الكنيسة الأسقفية بالجيزة يوزع حلوى المولد عقب صلاة الجمعة .. صور

وزع القس ميشيل ميلاد راعي كنيسة الراعى الصالح الأسقفية بالجيزة حلوى المولد النبوي على المصلين الخارجين من صلاة الجمعة في مسجد مجاور لكنيسته.
وقال القس ميشيل في بيان صادر عن الكنيسة الأسقفية اليوم: أردت تهنئة الإخوة المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف للتأكيد على علاقات المحبة والإخوة بيننا.
وأضاف: نعيش في محبة وود معًا وتوزيع الحلوى ما هو إلا تهنئة منا لجيراننا في ذكرى الاحتفال بمولد نبي الإسلام وقد استقبل المصلين الحلوى بترحاب وفرحة كبيرة
الجدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم
وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.
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