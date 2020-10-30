عاجل .. وفاة الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام الأسبق للمجلس القومى للمرأة

وذكرت أميرة سيد مكاوى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "شجرة الكبار فقدت ورقة مهمة.. غابت العظيمة الدكتورة فرخندة حسن ربنا يسعدها فى الجنة".

وفرخندة حسن، من مواليد 1930، وهى سياسية وأكاديمية مصرية، والأمين العام السابق للمجلس القومى للمرأة، وعملت أستاذ دكتور جيولوجيا فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

انتخبت عضوا فى البرلمان المصرى عام 1979 وحتى 1984، وبعدها انضمت إلى مجلس الشورى، كما عملت كناشطة فى مجالات حقوق المرأة والحفاظ على البيئة.

حصلت على الدكتوراة فى الجيولوجيا من جامعة بيتسبرج بالولايات المتحدة عام 1970، كما حصلت على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى عام 1980.

وتقلدت منصب رئيس مشارك سابق للمجلس الاستشارى للجنة الجنس النوعى بالأمم المتحدة.