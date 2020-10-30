وزير الأوقاف يفتتح عددًا من المساجد والمشروعات بالدقهلية

جاء ذلك خلال تفقد الوزير يرافقه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبدالهادى القصبى، اليوم الجمعة، مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.
وشملت الجولة عددًا من المشروعات والكليات الجديدة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، استقبلهم خلالها رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا الدكتور محمد ربيع ناصر، ورئيس الجامعة الدكتور يحيى المشد، وأساتذة كليات جامعة الدلتا.
وتضمن برنامج الزيارة، حضور لقاء بمجلس الجامعة، تم خلاله استعراض فيلمًا تقديميًا عن جامعة الدلتا، ونشأتها ومسيرتها فى التعليم الجامعى المتطور والذى يواكب العصر.
كما تفقد الوزير ومحافظ الدقهلية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية كليات الجامعة، ومنها كلية طب الفم والأسنان باعتبارها أحد الكليات الجديدة التى أضيفت إلى الجامعة، وكذلك زيارة كلية الطب التى تم افتتاحها مؤخرًا.
وثمّن محافظ الدقهلية، خلال الزيارة، خطة وزارة الأوقاف وجهودها خلال الفترة الماضية لافتتاح عدد كبير من المساجد الجديدة بمحافظات الجمهورية، وكان للدقهلية نصيب كبير منها.
ورافق الوزير والمحافظ خلال الجولة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالوزارة، ووكيل الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية عبد القادر النورى، ووكيل مديرية أوقاف الدقهلية الدكتور خالد صلاح الدين، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على عبد الرؤوف، ورئيس مدينه جمصه ضياء عبدالحميد قطب.
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