لقى طفلين مصرعهما تحت أسفل عجلات عربة قطار، بسبب انشغالهما فى لعبة بابجى وارتدائهما سماعات الأذن اثناء جلوسهما على شريط السكة الحديد المار بعزبة عسكر التابعة لدائرة مركز أبوصوير، والتى يقيم فيها الطفلين، مما تسبب في عدم سماعهما صوت القطار أثناء اقترابه منهما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب لعبة بابجى.. مصرع طفلين تحت عجلات القطار فى الإسماعيلية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.