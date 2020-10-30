من القومى للمرأة لمجلس الشورى.. فرخندة حسن ناصرت حقوق النساء وتفوقت فى الجيولوجيا

رحلت عن عالمنا اليوم الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، وأستاذ الجيولوجيا في الجامعة الأمريكية، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

الدكتورة فرخندة حسن من مواليد القاهرة 29/9/1930، حصلت علي بكالوريوس علوم قسم " كيمياء جيولوحيا " من جامعة القاهرة عام 1952 ، ودبلوم " علم نفس و تربية " عام 1953 ، وماجستير جيولوجيا من الجامعة الأمريكية عام 1966 ، دكتوراه في الجيولوجيا من جامعة بتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1970.

عملت مدرسة علوم بالمدارس الثانوية من(1953-1963) ، ثم عضوا في هيئة تدريس بالجامعات الأمريكية ، و تدرجت في الوظائف حتي درجة أستاذ الجيولوجيا ، ثم رئيسا بأقسام العلوم و الهندسة بالجامعة الأمريكية عام 1963

شاركت في العديد من اللجان المعنية بالتنمية الشاملة ، و التنمية العلمية والتكنولوجية و الجهود التي تهدف إلي تنمية المرأة ، اختيرت عضوا بمجلس الشعب من (عام 1979حتى عام 1984) ، مجلس الشوري من ( عام 1986 حتى عام 1989) ، أمينة المرأة بمحافظة الجيزة ، عضوا بأمانة المرأة علي مستوي الجمهورية و عضو شرف الاتحاد البرلماني الدولي

كانت عضو في البرلمان المصري عام 1979 و حتى عام 1984، كما عملت كناشطة في مجالات حقوق المرأة والحفاظ على البيئة.

قدمت العديد من الملفات العلمية من بينها :" كتاب الجيولوجيا " المقرر علي تلاميذ المرحلة الثانوية ، " كوكب الأرض " كتاب عام للقارئ العادي.

ولها برنامج تليفزيوني باسم "عصر العلم" تقوم بإعداده وتقديمه منذ 25 عاما، كما شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية و المحلية

حصلت على العديد من الجوائز مثل جائزة سيمبازى العلمية من الولايات المتحدة الأمريكية عن أحسن بحث من عام 1968 حتى عام 1969، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي عام 1980

تقلدت منصب رئيس مشارك سابق للمجلس الاستشاري للجنة الجنس النوعى بالأمم المتحدة.