بعد مد مهلة تقديم طلبات العدادات الكودية لنهاية نوفمبر| الخطوات والأوراق المطلوبة

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد مهلة التقديم للعدادات الكودية للمبانى المخالفة حتى نهاية نوفمبر القادم وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة.

وكان من المقرر أن تغلق المنصة غدا السبت لكن إقبال المواطنين الذين يرغبون في التحول من نظام الممارسة إلى المحاسبة على الاستهلاك من خلال العداد مسبوق الدفع، دفع الوزارة إلى مد فترة تلقى الطلبات إلى نهاية الشهر القادم.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن شركات التوزيع بدأت فى فحص الطلبات المقدمة من المواطنين والتأكد من مطابقتها لشروط تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع.

وأشار إلى أن قرار مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى 30 نوفمبر المقبل، كان استجابةً لطلبات المواطنين ليتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم واستيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات، ولا توجد نية لدى الوزارة للتراجع عن استبدال نظام الممارسة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية مسبوقة الدفع.

وطالب "حمزة"، مقدمى الطلبات بالاستمرار في سداد قيمة "الممارسة" التى يتم تحديدها له من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء، لأن التقديم على طلب تركيب عداد كودى لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة.

وتستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة، وتلقت أكثر من 850 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

يذكر أن من أهم الشروط والأوراق المطلوبة لتركيب العداد الكودي للمباني المخالفة:

- ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالفًا لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، ومقام طبقًا لشروط وخرائط هيئة المساحة.

- العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع لا يختلف عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي ولا تختلف أيضًا طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به.

- يختلف العداد الكودي عن غيره في سند الملكية فقط، ولا يعتد به كسند ملكية أو سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار، ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها لكن يحمل رقم كودي للعداد.

الأوراق المطلوبة: بطاقة الرقم القومي، وعقد تملك أو إيجار للوحدة المخالفة، ومحضر ممارسة من فرع الكهرباء، وموافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار، وتوكيل رسمي في حالة تقديم عداد كودي للغير، كما يتم تقديم صورة من محضر ممارسة

يتم التقديم على طلب العداد الكودي من خلال المنصة الوحدة للخدمات الذكية التي أطلقتها القابضة للكهرباء.

يُسمح بالتقديم على العداد الكودي لصاحب العقار أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي أو من خلال أحد الأقارب من الدرجة الأولى وفقًا لبطاقة الرقم القومي.

رسوم تركيب العداد الكودي، تختلف حسب نوع العداد.

إمكانية السداد الإلكتروني على منصة الخدمات الذكية في حالة إرسال إشعار بقيمة المطالبة عن طريق كارت ميزة أو فوري، أو السداد في مركز الخدمة التابع له.

يستغرق تركيب العداد 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة في حال وجود تيار بالعقار وعدم وجود معوقات، وفي حالة التوصيل للعقار لأول مرة على الجهد المنخفض يستغرق تقديم الطلب يومًا واحدًا، وعمل المعاينة وإعداد المقايسة وادراجها للسداد 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتنفيذ المقايسة وتركيب العداد 8 أيام بعد سداد المقايسة واستخراج تصاريح الحفر، ليكون إجمالي الفترة 16 يومًا.

عند التقديم على طلب العداد الكودي على الموقع يجب أن يكون الاسم المدرج بالطلب نفس الاسم الموجود في البطاقة ويكون الاسم رباعي حتى لا يتم رفض الطلب، ولن يتم قبول الطلب في حالة اختلاف بيانات الطلب عن البيانات في البطاقة المرفقة بخلاف العنوان.