متحدث "تنسيقية الأحزاب": نقدم تجربة ملهمة للعمل الحزبى فى مصر

قال مصعب أمين، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تجربة استطاعت تصحيح الصورة الذهنية للأحزاب السياسية، وتحويل الاختلاف من اختلاف هدام لاختلاف بناء، التفاهم حول الرؤى السياسية والتشاور.

وأضاف مصعب أمين، خلال كلمة له فى الصالون السياسى لتنسيقية شباب الأحزاب، أن التنسيقية قدمت حالة مصرية قائمة يمكن أن تؤسس عليها الحياة الحزبية، حالة تليق بمكانة مصر الحضارية، مؤكدا أن فكرة التنسيقية تفتح مسارات إصلاحية لأى شاب وأنها أزالت الجدار العازل بين الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة.

وتابع مصعب أمين: "التنسيقية قدمت تجربة ملهمة للعمل الحزبى، من أهم ما يميز التنسيقية أنها تتيح لكل حزب وشاب أن يعبر عن رأيه دون تعارض مع توجهه السياسى، قدمت أداء سياسيا، بناء الوطن جمعنا، رغم إدراكنا لتحدى الاختلاف، الذى استطعنا تحويله من اختلاف قد يكون هدام لبناء، سعينا للتطور من منسقين لمجموعة من مسئولى عن لجان وتشكيل مركز بحثى، ونذهب للنواب والوزراء، ونهدف لتوعية المشاركة السياسية بالجامعات".

يذكر أن القائمين على الصالون السياسى لشهر أكتوبر الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد عرضوا فيديو قصير عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يدير أحمد عبدالصمد الجلسة الأولى، تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، ويتحدث فيها محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلى، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.

وتتناول الجلسة الأولى استعراض حول تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسى شبابي في مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعبا فاعلا فى صناعة القرار فى السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن.

وتدير الجسلة الثانية، الإعلامية أسماء يوسف، تحت عنوان: "الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول"، وتشمل خطابا رئيسيا من ممثل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويتحدث فيها كل من إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من اجل مصر، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى.

وتتمثل محاور الجلسة فى العملية الانتخابية بين النجاح والتحديات، واستعراض أبرز التحديات التى واجهتها الحياة النيابية في مصر منذ 2015 حتى الآن، وأبرز إنجازات مجلس النواب خلال الفترة المنقضية، والمطلوب إنجازه خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف مستقبل الحياة النيابية فى مصر بعد عودة المجلسين لأول مرة منذ 2011.