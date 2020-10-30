رئيس حزب التجمع: تنسيقية الأحزاب تجسد بداخلها كل الأيديولوجيات المختلفة

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن معظم مؤسسى تنسيقية شباب الأحزاب أصدقاء له، وأنه يثق فى وطنيتهم ونبل الأهداف التى من أجلها اقترحوا تأسيس التنسيقية، مضيفا أن التنسيقية جسدت بداخلها كل الأيديولوجيات المختلفة فى اتجاه هدف واحد.

وأضاف سيد عبد العال خلال كلمه له فى الصالون السياسى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مؤسسى التنسيقية كان يهدفون من تأسيسها الحفاظ على سلامة الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هدف التنسيقية هو سلامة الدولة المصرية وإعادة بناء مؤسسات الدولة ووحدة الأرض والشعب وأن التنسيقية تسير فى الطريق الصحيح.

وتابع سيد عبد العال: "أثق فى كفاءات الشباب المنضم للتنسيقية ومعظمهم من الشباب المشاركين بثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولدى إيمان بوطنية هؤلاء الشباب، التنسيقية استطاعت أن ترفع شعار سياسية بمفهوم جديد، حزب التجمع يدعم فكرة التنسيقية، ادعو لمشروع قومى للتدريب السياسى، أحيى التنسيقية بما أنجزته حتى هذه اللحظة، حزبنا زى مقرات كل الأحزاب مفتوح أمام شباب التنسيقية لممارسة أنشطتهم".

يذكر أن القائمين على الصالون السياسى لشهر أكتوبر الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد عرضوا فيديو قصير عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يدير أحمد عبدالصمد الجلسة الأولى، تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، ويتحدث فيها محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلى، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.

وتتناول الجلسة الأولى استعراض حول تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسى شبابي في مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعبا فاعلا فى صناعة القرار فى السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن.

وتدير الجلسة الثانية، الإعلامية أسماء يوسف، تحت عنوان: "الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول"، وتشمل خطابا رئيسيا من ممثل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويتحدث فيها كل من إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى.

وتتمثل محاور الجلسة فى العملية الانتخابية بين النجاح والتحديات، واستعراض أبرز التحديات التى واجهتها الحياة النيابية في مصر منذ 2015 حتى الآن، وأبرز إنجازات مجلس النواب خلال الفترة المنقضية، والمطلوب إنجازه خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف مستقبل الحياة النيابية فى مصر بعد عودة المجلسين لأول مرة منذ 2011.