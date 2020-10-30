رئيس تحرير الأهرام العربى: نأمل أن تكون تنسيقية الأحزاب كيانا للتربية السياسية

أكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أهمية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا إنه لأول مرة توجد قناة للعمل السياسى واضحة، مضيفا: "ظللنا سنوات طويلة عن بدون وجود تنظيم سياسى وكنا دائما ما نختلف، حتى جاءت تنسيقية شباب الأحزاب".

وأضاف عبد المنعم إمام، خلال كلمه له فى الصالون السياسى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تجربة جيدة، وأن إدارة التنوع بالتنسيقية شئ ينظر إليه بعين الاعتبار.

وأشار جمال الكشكى، رئيس تحرير جريدة الأهرام العربى، إلى إنه متفائل جدا بتنسيقية شباب الأحزاب، لافتا إلى أن تعدد الألوان داخل التنسيقية يؤكد أن هناك أهداف وطنية داخل الأحزاب المختلفة ولكن كانت تحتاج إلى هذا الكيان، وأن التنسيقية مشروع لصناعة رجل الدولة، وأن الدولة المصرية تحتاج إلى رجل دولة بمفهومه الحقيقى، متابعا: "نأمل أن تكون تنسيقية شباب الأحزاب كيانا للتربية السياسية".

يذكر أن القائمين على الصالون السياسى لشهر أكتوبر الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد عرضوا فيديو قصير عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يدير أحمد عبدالصمد الجلسة الأولى، تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، ويتحدث فيها محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلى، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.

وتتناول الجلسة الأولى استعراض حول تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسى شبابي في مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعبا فاعلا فى صناعة القرار فى السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن.

وتدير الجلسة الثانية، الإعلامية أسماء يوسف، تحت عنوان: "الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول"، وتشمل خطابا رئيسيا من ممثل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويتحدث فيها كل من إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من اجل مصر، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى.

وتتمثل محاور الجلسة فى العملية الانتخابية بين النجاح والتحديات، واستعراض أبرز التحديات التى واجهتها الحياة النيابية في مصر منذ 2015 حتى الآن، وأبرز إنجازات مجلس النواب خلال الفترة المنقضية، والمطلوب إنجازه خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف مستقبل الحياة النيابية فى مصر بعد عودة المجلسين لأول مرة منذ 2011 .