صور.. عضو تنسيقية الأحزاب: نجحنا فى تخليص الدولة من جماعة الإخوان الإرهابية

قالت سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن شباب التنسيقية رغم اختلاف توجهاتهم اجتمعوا على تخليص الدولة من جماعة الإخوان الإرهابية التى كادت تعبث بمقدرات الوطن.





وأكدت سها خلال الجلسة الأولى، للصالون السياسى لشهر أكتوبر، الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، أن الشباب اجتمعوا لأول مرة تحت عنوان تنمية الحياة السياسية، ولم يكن لدينا أى شكل من أشكال الأنانية والظهور، وهو ما جعلنا ننال استحسان القيادة السياسية".

وتابعت:" بدأنا بـ19 حزبا، كما تم تخصيص اثنين من أمناء سر، ومجموعة مُشكلة من أحزاب أصحاب توجهات مختلفة منهم حزب النور الذى كان عضوا مؤسسا ومنهم محمود ترك، المعين ضمن الشيوخ، والذى كان وكيلا لرئيس المجلس فى الجلسة الافتتاحية".

وأوضحت أنه تم زيارة عدد من الجامعات لدعوة الشباب للمشاركة السياسية، ومشاركة الحوار المجتمعى بالبرلمان بـ 11 عضوا، وكشفت أن طلبات العضويات زادت، و"وصلنا من 6 شباب إلى 19 شابا".

أدار فعاليات الصالون الإعلامى أحمد عبدالصمد، وتحدث خلال الفاعلية محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلى، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.