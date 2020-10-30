محمد السباعى : قادرون على التأثير بـ 196 عضوا من خلال تنسيقية شباب الأحزاب

قال محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن عضوية عددا من شباب التنسيقية بمجلس الشيوخ، يجمعهم التوافق تحت قبته، وكذلك زملائهم السياسيين الذين تولوا مناصب تنفيذية، قادرون على التمثيل الجيد فى مواقعهم من أجل كل خير لمصر.





وأضاف، خلال الصالون السياسى، الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الجمعة، أن التنسيقية انتهجت سياسة بمفهوم جديد، ودل على ذلك بنسبة تصويت حلايب وشلاتين بانتخابات النواب للمرحلة الأولى، بعد زيارة شباب التنسيقية لها.

وتابع السباعى : "نتصور أننا فى الفترة المقبلة قادرون على التأثير من خلال 196 عضوا، ومن سينضم من الشباب"، مضيفا: "المرجعية الوطنية هى التى أدت لعزف هذه السيمفونية".

وأوضح أن كل عضو فى التنسيقية يتسابق لدعم زميله معنويا، أيا كان أيدلوجيته، والتنسيقية قادرة على دعم الحياة الحزبية.

واتفق معه سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، مؤكدا أن الأحزاب تعى جيدا بما يتم فى التنسيقية من سياسة هى بالفعل بمفهوم جديد.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى، من الصالون السياسى لشهر أكتوبر الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، والتى أدارها الإعلامى أحمد عبد الصمد، وتحدث فيها محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلى، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.

وتناولت الجلسة الأولى استعراض حول تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسى شبابى فى مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعبا فاعلا فى صناعة القرار فى السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن.