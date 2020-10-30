رئيس التجمع : يجب تنظيم مشروع وطنى قومى للشباب للتدريب السياسى

دعا سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، لمشروع قومى يضم الشباب، تتولاه الدولة للتدريب السياسى، منهم شباب العمال والفلاحين، ويكون من حقهم بعد ذلك التدرج فى فرص عمل لهم، مشددا على ضرورة تنظيم مشروع شبابى يحتضن أهداف الدولة، لتربية أجيال منهم على العمل السياسى.





جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للصالون السياسى، الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الجمعة، تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، ويديرها الإعلامى أحمد عبد الصمد، ويتحدث فيها محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلى، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.

وتتناول الجلسة الأولى استعراض حول تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسى شبابى فى مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعبا فاعلا فى صناعة القرار فى السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن.

وقال عبد العال إنه لابد من تنظيم شبابى، يحتضن أهداف الدولة، لتربية أجيال من الشباب فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية، مضيفا: "أنا منحاز لملايين من الشباب".

وأشاد بالرؤية الاقتصادية التى جمعت بين أيديولوجيات مختلفة، كجمع التجمع والمصريين الأحرار، كما دعا رئيس حزب التجمع لوضع هدف عام وطنى يجتمع تحت رايته الشباب، فى ظل لعب الدولة دور اجتماعى لإحداث توازن.

وأعلن عبد العال دعمه لشباب التنسيقية عبر مقرات حزب التجمع لممارسة أنشطتهم، بالإضافة لدعم سياسى تام.وهو ما رد عليه محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، قائلا إن فى التنسيقية لجنة نوعية تستهدف توسيع تمثيل الأحزاب والشباب وإتاحة الفرصة لعدد من الشباب.

وأوضح موسى أن الهيئة الوطنية للشباب منوطة بتدريب وتخريج دفعات شبابية على العمل السياسى.