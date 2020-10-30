نائب محافظ المنوفية : تنسيقية شباب الأحزاب تجربة فريدة تضم الأطياف كافة

قال محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، ونائب محافظ المنوفية، إن التنسيقية أصبحت منصة حوارية تضم الأطياف كافة وليست قاصرة على الصوت الواحد، كما أنها تُعد تجربة فريدة من نوعها.





ووجهت أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال الجلسة الأولى للصالون السياسى الذى تنظمه التنسيقية تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد .. ثلاث سنوات على التنسيقية"، التحية للشباب القائمين على تأسيسها، بعد بذل مجهود كبير استمر لمدة 3 سنوات.

وأضافت العادلى : "توقفنا أمام جملة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تنمية الحياة السياسية، فبدأنا بالتجمع والاتفاق على تحويل أحلامنا إلى واقع"، مؤكدة :"أننا داخل التنسيقية عبرنا فوق جميع الإيديولوجيات المختلفة بالرغم من حالة الهدوء السياسى التى شهدها الشارع المصرى".

من جانبه، قال مصعب أمين، ممثل حزب النور بالتنسيقية، إن بناء الوطن أحد الأسس التى تجمعنا حولها، بالرغم من شعورنا بالخوف من تحدى الاختلاف، وتمكنت التنسيقية من التفاهم حول الرؤى السياسية لشباب الأحزاب والتكامل فى ظل وجود تنافس يطرح البدائل والرؤى.

وتابع :"سعينا للتطور من خلال التنسيق مع مجموعة من مسؤولى اللجان وتشكيل مركز بحثى مهمته لقاء النواب والوزراء، ونشر التوعية السياسية بالجامعات، حتى أزالت الجدار العازل بين الأحزاب ومؤسسات الدولة".