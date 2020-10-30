زاعمين وجود ما أسموه بـ "المال السياسي".. يوسف أيوب يكشف خطة الإرهابية لتشويه "انتخابات النواب"

كشف الكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة " صوت الأمة" عن خطة الإعلام المعادى الذى يبث من قطر وتركيا لترويج ما يسميه هذا الإعلام الإرهابى بـ"المال السياسى" وهو المصطلح الذى دابت قنوات الإخوان على استخدامه مؤخرا لتشويه العملية الديمقراطية التى تجرى فى انتخابات مجلس النواب.
ولفت "يوسف أيوب" خلال لقاء له على فضائية " اكسترا نيوز" إلى استخدام الجماعات الإرهابية للسلع الغذائية فى الانتخابات التى كانت تجرى فى مصر إبان حكم مرسى مشددا على أن هذا المصطلح هدفه تشويه انتخابات مجلس النواب وهو المصطلح الذى تتداوله قنوات الإخوان خلال إعلامها الذى يبث من قطر تركيا.
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