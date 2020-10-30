نشرة دوت الخليج| ارتفاع جنوني لـ الذهب.. حقيقة زيادة أسعار الكهرباء وإلغاء الحضور بالمدارس

نشر دوت الخليج على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها.

الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار الكهرباء وإلغاء الحضور بالمدارس

نفي المركز الاعلامي لـ مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن أسعار الكهرباء كما هي دون أي زيادات، مُوضحةً أن كافة شركات توزيع الكهرباء مُلتزمة بتطبيق الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو الماضي.



كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة بشأن إلغاء نظام الحضور والغياب

بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد وفقًا للخطة المعلنة من قبل الوزارة، مع تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

التموين توضح حقيقة زيادة اسعار السلع بالأسواق



نفي المركز أيضا ما تم تداولته فى بعض وسائل الإعلام بشأن إصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تسببت في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق.



واكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتم إصدار أي قرارات بتطبيق التسعيرة الاسترشادية، مُوضحة أن أسعار السلع المتداولة بالأسواق مستقرة، ولم يطرأ عليها أي زيادات جديدة .

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب بعد تراجع الدولار



ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الجمعة، بعد تراجع الدولار، بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا .

ومحليا سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا جديدا بنحو 4 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 817 جنيها للجرام ، وبلغ سعر الجرام من عيار 24 ، 933 جنيها ، فيما وصل سعر عيار 18 ، 697 جنيها.

وزير خارجية فرنسا: لسنا فى حرب ضد أي دين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانين أن بلاده ليست فى حرب ضد اى دين بل ضد أيديولوجية متطرفة.

وهاجم وزير الداخلية الفرنسي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، معتبرًا أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها أردوغان تجاوزت الحدود.



وتوقع وزير الخارجية الفرنسى وقوع هجمات إرهابية محتملة في فرنسا، مشيرًا إلى أنه ليس من

الضروري تغيير الدستور لحماية الفرنسيين من الهجمات الإرهابية.

مقتل إرهابى طعن شرطيا وحاول إحراق مركز للشرطة فى روسيا



كشف محققون روس في بيان اليوم الجمعة إن الشرطة قتلت بالرصاص فتى عمره 16 عاما بمنطقة تتارستان ذات الغالبية المسلمة بعدما حاول إضرام النار في مركز شرطة وطعن شرطيا.



يأتى هذا الحادث عقب وقع حادث إرهابي خطير أمس الخميس قتل فيه 3 أشخاص بينهم اثنان مقطوع رأسهما وتم طعن عدد آخر خلال هجوم على كنيسة فى نيس بفرنسا قبل إطلاق النار على المهاجم واعتقاله.



حملة جو بايدن تتهم فيسبوك بالإنحياز لـ "ترامب" وإهدار 500 ألف دولار



حركت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، دعوى قضائية ضد شركة "فيسبوك" لإهداره أكثر من 500 ألف دولار من التبرعات لحملة بايدن الانتخابية.



وقال روب فلورتى المتحدث باسم حملة بايدن الانتخابية،: " انه قبل 5 أيام من الانتخابات نحن لا نستطيع الوثوق في الطريقة التي يتم وضع إعلاناتنا بها ونعتقد أن خصومنا يحصلون على مزايا بشكل غير عادل بناء على الانتماء الحزبي".

وأضاف: "من الواضح لنا تمامًا أن فيسبوك غير مستعد للتعامل مع الانتخابات على الرغم من السنوات الأربع التي كان يجب أن يقوم بالتحضير لذلك خلالها".



ودعا فلورتي شركة "فيسبوك" إلى تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها وأن توضح موقفها.

حقيقة وفاة فرج عامر رئيس نادى سموحة



نفي محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة شائعات، الأنباء المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاته.



وعلق فرج عامر على هذه الشائعة عبر " فيس بوك" قائلا:" صباح الفل علي مصر ، الحمد لله أنا زي الفل ولا أعرف من ينشر عني أخبارا كاذبة".